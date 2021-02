Mit seinen dunklen Federn und dem roten Schnabel ist der schwarze Schwan eine kleine Attraktion auf dem Bodensee. Die Rorschacherin Helena Schmied hat Bilder von ihm auf Facebook veröffentlicht und begeisterte Kommentare dafür erhalten.

«Entflohen oder ausgewildert»

«Ich war sehr beeindruckt und berührt, denn es war das erste Mal, dass ich einen Trauerschwan gesehen habe. Ich hätte nie gedacht, einen solchen hier in Rorschach anzutreffen», sagt sie auf Anfrage von FM1Today. Tatsächlich ist das natürliche Verbreitungsgebiet des Trauerschwans Australien, in Europa dürfen sie in seltenen Fällen privat gehalten werden. Jener auf den Bodensee dürfte entflohen oder ausgewildert worden sein.

Wildhüter Mirko Caldera hat den Trauerschwan aus seinen wöchentlichen Touren am Bodensee noch nicht gesichtet. Die Jagdverordnung verlangt aber klar von den Kantonen, zu verhindern, dass sich nichtheimische Tiere vermehren können.

Kaum überlebensfähig am Bodensee

Caldera macht sich aber keine Sorgen: «Alle paar Jahre taucht ein solcher auf dem Bodensee auf, er hat aber schlechte Aussichten, in dieser Klimazone zu überleben», sagt er zu FM1Today. Ein Schwan, der vor vier Jahren am Bodensee aufgetaucht war, sei in Winter erfroren, weil er sich falsch verhalten habe. Sollte allerdings noch ein zweiter schwarzer Schwan dazukommen, würde man sie einfangen.

(agm)