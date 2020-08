Seit zwei Jahren hat Hans Luder den Platz auf dem Ricken gemietet und kommt, wann immer er will: «Oft schaue ich mir am Morgen den Wetterbericht an. Wenn es schön ist, dann fahre ich auf den Ricken.» Rund zwei Stunden dauert es, bis Hans Luder die einzelnen Windräder aus den Schachteln gepackt und am zeltartigen, metallenen Konstrukt aufgehängt hat. «Am Abend bin ich dann wiederum rund eineinhalb Stunden damit beschäftigt, die Windspiele einzupacken.»

«Einige sind schon zehnmal an meinem Stand vorbei gefahren und denken sich beim elften Mal, dass sie jetzt doch einmal anhalten müssen», sagt der gelernte Pöstler. Er widmet sich einem Paar zu, das sich für ein metallenes Windrad entschieden hat und dieses sogleich in ihrem Auto verstaut.

Vom Pöstler, zum Tüftler zum Artisten

Mit dem Verkauf der Windräder hat Hans Luder vor rund 20 Jahren begonnen. Zuvor war der 61-Jährige im Zirkusgeschäft und hat selbst in einem Kinderzirkus in Zürich mitgespielt. «Ich habe auch Zirkuskurse für Kinder gegeben. Beispielsweise im Seiltanzen, Jonglieren oder Einrad fahren.» Beigebracht hat er sich die Dinge selbst. «Irgendwo her mussten wir das Material haben, so sind ein Freund und ich in den Verkauf von Zirkusartikeln gerutscht.» Der Hype rund um Jonglierartikel oder Trapeze sei aber irgenwann vorbei gewesen und die Idee mit den Windspielen entstanden: «Ich kaufte mir für 30'000 Franken Windspiele und seither läuft das Geschäft sehr gut.»

Vor seinem Engagement im Zirkus war er Pöstler. Zwischendurch hat er eine Zeit lang Tofu hergestellt. In einer alten, gemieteten Waschküche. Als Grundlage diente ihm ein Buch aus Amerika. «Ich war einer der ersten, der in der Schweiz Tofu produzierte, noch vor Coop und der Mirgos. Irgendwann wurde es mir aber zu langweilig».

Zurück auf den Ricken: Anders als bei anderen Marktfahrern läuft es bei Luder in diesem Jahr gut. Er hat gar profitiert vom Lockdown. «Ich habe den Gartenhype miterlebt. Viele wollten im Frühling ihren Garten neu gestalten und haben ein Windrädli gekauft.» Normalerweise ist der ehemalige Artist an vielen Märkten unterwegs, weil die meisten davon ausfallen, verkauft er dieses Jahr hauptsächlich auf dem Ricken. Das sei ausserdem praktisch, weil er mit seiner Familie in Oetwil am See, rund eine halbe Stunde vom Ricken entfernt wohnt.

«Es ist wichtig, mit der Zeit zu gehen»

Ein Mann in einem gelben Smart hält vor dem Stand. Er lässt die Scheiben runter, schaut sich um. Schliesslich steigt er aus, schlendert durch die wehenden Fahnen und entscheidet sich für ein klassisches, regenbogenfarbenes Windrad. Hans Luder verschwindet in seinem Lastwagen und kommt mit einem braunen Karton wieder zum Vorschein. «Die Windräder beziehe ich von einem Händler aus Europa.» Immer wieder erweitert er das Sortiment und passt es den Bedürfnissen der Kunden an.