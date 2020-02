«Wir stehen jetzt auf der Strasse und sind nicht mal sicher, ob wir diesen Monat überhaupt einen Lohn bekommen.» Mit diesen Worten meldete sich am Mittwoch ein Mitarbeiter von Swiss Windows bei FM1Today. Er und seine Kolleginnen und Kollegen wurden am Mittwochmorgen darüber informiert, dass der Fensterbauer mit Hauptsitz in Mörschwil und Werken in Steinach und Müllheim Konkurs anmelden musste.

«Herber Rückschlag»

Swiss Windows war bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. In einem Schreiben des Verwaltungsrates, das dem Regionaljournal Ostschweiz vorliegt, sickern nun die Gründe für die Pleite durch. Es gehe um eine «Reihe von Ereignissen», heisst es darin. Zum einen befinde sich die Fensterbranche seit längerer Zeit in einer Konsolidierungsphase. Zum anderen sei es im Mai 2019 zu einem «herben Rückschlag» für das Unternehmen gekommen: Eine «massive Cyberattacke» habe zu einem Produktionsausfall von über einem Monat, «begleitet von massiven Folgekosten», geführt. Der Vorfall habe ausgereicht, um die Firma in «arge Bedrängnis» zu führen, so der Verwaltungsrat weiter.

Kein Sozialplan

«Die Situation ist sehr bedauernswert», hiess es am Mittwoch vom St.Galler Amt für Arbeit und Wirtschaft, das den Konkurs gegenüber FM1Today bestätigte. Für die rund 170 Angestellten gibt es wegen des Konkurses keinen Sozialplan. «Für die Betroffenen ist dies sehr tragisch und wir bedauern das sehr», sagte Paul Bühler, der Gemeindepräsident von Mörschwil zu FM1Today.

Die Gewerkschaft Unia will die Angestellten heute Donnerstag in Mörschwil unterstützen und sie über ihre Rechte informieren.

(lag)