So solltest du mit Kühen umgehen

Hans Lüthi ist verantwortlich für die Rinder. Er betreut die Alp Ergeten im Auftrag von Pro Natura und ist seit Mai auf der Alp. Diesen Frühling war aufgrund des Coronavirus alles ein bisschen anders: «Viel mehr Leute kamen in dieses Gebiet», sagt der 69-Jährige. Vor allem die Anzahl E-Bike-Fahrer habe deutlich zugenommen. «Es freut mich natürlich, dass die Leute hierher kommen und ich verstehe es auch, aber das Verhalten der Leute hat sich verändert.»

Eine kurvige, mit Kieselsteinen gesprenkelte Strasse führt zur Alp Ergeten in der Gemeinde Mosnang in der Nähe der Hulftegg. Dunkelrote Wegweiser, mit einem weissen Radfahrermotiv bedruckt, zeigen den Bikern den Weg. Die Bike-Route von oder zur Hulftegg führt durch das Weidgebiet der Rinder, die den Sommer auf der Alp Ergeten verbringen.

Das Verständnis gegenüber der Natur fehle oft: «Es werden geschützte Blumen, wie Orchideen, ausgerissen und Fahrverbote missachtet.» Lüthi deutet auf eine runde, rot-weisse Tafel. «Die Biker fahren in vollem Karacho auf die Wanderwege, auf denen sich Wanderer aufhalten.» Dies führe einerseits zu Konflikten mit den Wanderern, andererseits seien so auch schon Rinder aufgeschreckt worden.

«Nutztiere können sich gestresst fühlen»

Toleranz – dieses Wort verwendet auch Heinz Feldmann, Sicherheitsfachmann bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL, gerne im Zusammenhang mit Wanderern. Auch er wünscht sich mehr Respekt, denn gerade diesen Sommer könne es aufgrund der höheren Anzahl an Menschen, die in der Schweiz Ferien machen, zu Konflikten kommen.

Er sieht vor allem Weiden mit Mutterkühen als Problemzonen: «Coronabedingt wird es diesen Sommer mehr Menschen in den Bergen haben. Durch die vielen Tätigkeiten in Alpweidengebieten sind die Nutztierherden in ständiger Aufmerksamkeit und das kann aus meiner Sicht dazu führen, dass sich die Nutztiere gestresst fühlen.»