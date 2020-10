Manuel, die Plattentaufe im Palace in St.Gallen für dein neues Album und einige Kurzauftritte stehen an. Wie gross ist deine Vorfreude?

Gibt es bereits wieder Bedenken, dass die Tour nicht wie geplant stattfinden kann?

Offizielle Bedenken gibt es eigentlich nicht, es sind einfach einzelne Konzerte abgesagt. Stand jetzt findet die Tour statt, halt mit weniger Leuten und Abstand und solchen Sachen. Aber daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt.

Fühlen sich die Auftritte im Moment anders an als sonst?

Während der Shows ist es super. Corona ist momentan so ein Riesenthema, aber die Auftritte fühlen sich an wie eine Art geschützte Insel, wo man das Ganze für ein, zwei Stunden vergisst. Und ich finde, es funktioniert gut. Die Leute wissen ja auch, worauf sie sich einlassen, wenn sie mit Masken im Publikum sitzen müssen.

Sprechen wir über dein Album. Was möchtest du mit deinen Songs bei den Leuten auslösen?

Ich will eigentlich nicht etwas Bestimmtes in den Leuten auslösen, sondern Geschichten von Leuten erzählen, die in mir etwas auslösen. Oft geht es um Geschichten von Menschen und Konstellationen, die ich spannend finde und die es verdient haben, erzählt zu werden. Was die Leute dann damit machen, ist sehr unterschiedlich.

Es gibt also keine Message, die du rüberbringen möchtest?

Nein, Message in diesem Sinne nicht. Aber es ist mir natürlich auch nicht scheissegal, was für eine Geschichte es ist. Meine Geschichten bedeuten mir alle etwas, manchmal hat es mehr mit mir selbst zu tun, mal weniger. Oft verarbeite ich persönliche Erlebnisse weiter und mache eine Geschichte daraus.

Deine Songs handeln oft von alltäglichen, einfachen Konstellationen und Leuten. Beziehen sich einige Texte auch auf dich selbst?

Ich kann nachvollziehen, wie sich die Leute fühlen und es betrifft manchmal auch eine kleine Facette meines Lebens. Um mich selbst geht es aber selten. Ich finde aber oft Inspiration in persönlichen Erlebnissen oder Erinnerungen.