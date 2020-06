Abgedeckt mit einer grauen Plane und ein grosses Loch in der Abdeckung: Ein Rega-Helikopter, der mitten auf einer Widnauer Wiese steht, wurde bei einem Einsatz am Donnerstag beschädigt. «Beim Anflug hat sich eine Abdeckung geöffnet und wurde in der Folge beschädigt», sagt Karin Zahner, Mediensprecherin der Rega, gegenüber FM1Today. Der Helikopter musste wegen diversen technischen Abklärungen über Nacht vor Ort bleiben.