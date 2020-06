«Ziemlich rostige Angelegenheit in der Steinach», meinte ein Twitter-User am Mittwochnachmittag – und veröffentlichte Bilder des braunen Wassers bei der Talstation der Mühleggbahn in der St.Galler Altstadt.

Aufgewirbelter Schlamm

Der Grund für die kurzzeitige Verfärbung ist ein relativ einfacher, wie es auf Anfrage von FM1Today beim städtischen Tiefbauamt heisst. Die Leitungen seien bei der Stauanlage Brandweiher im Quartier St.Georgen gereinigt worden, um deren Zustand zu beurteilen. «Dabei wurde Schlamm in den Leitungen aufgewirbelt, weshalb es zur Trübung kam», sagt Beat Rietmann, Leiter des Tiefbauamtes.

Für die Fische in der Steinach habe keine Gefahr bestanden, dies hätten Kontrollen bestätigt. Die Arbeiten würden bewusst ausserhalb der Schonzeit der Fische von November bis April respektive Mai ausgeführt.

Im Zuge der ordentlichen Überwachung werden die sicherheitsrelevanten Leitungen jeweils gespült und mittels Kanalfernsehen geprüft. Eine Wasserfärbung kommt laut Tiefbauamt vereinzelt auch bei Hochwasserabflüssen vor. Kurz nach Abschluss der Arbeiten habe sich die Farbe des Flusses wieder normalisiert.

Färbung «unerwartet stark»

Am Mittwoch verfärbte sich das Wasser laut der Stadt St.Gallen «doch unerwartet stark». Deshalb will das Tiefbauamt nun prüfen, «ob das Intervall dieser Kontrollmassnahmen zur Sicherstellung der Sicherheit bei der Stauanlage Brandweiher verkürzt werden soll, um damit die Trübungen zu verringern».

(lag)