Ein Stück Gastro-Geschichte findet ihr endgültiges Ende: Die letzte in der Schweiz verbliebene Chickeria-Filiale schliesst per 31. Oktober 2020 ihre Pforten. Bereits am Samstagabend wandern also die letzten Chicken Nuggets im St.Galler Bahnhof über die Theke.

Die Migros Ostschweiz hatte im Juni 2019 kommuniziert, dass sie sich verstärkt auf das Kerngeschäft fokussieren wolle und deswegen die Chickeria-Filialen veräussern werde. Ein Grossteil der Restaurants wurde von der Burger-King-Franchise BKTL übernommen, welche die einzelnen Filialen nach und nach in Burger-King- und Popeyes-Schnellimbisse umwandeln will.

Sämtlichen Mitarbeitenden der Bahnhof-Chickeria wird eine Weiterbeschäftigung in einem Gastronomiebetrieb oder in einem Supermarkt der Migros in der Region angeboten, schreibt die Genossenschaft in einer Medienmitteilung.

Was mit der freigewordenen Mietfläche im St.Galler Bahnhof geschieht, ist noch unklar.

(red.)