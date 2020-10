«Die Materialien für Corona-Tests werden in der ganzen Schweiz knapp»

Da sich das Coronavirus aktuell wieder stark verbreitet, lassen sich sehr viele Leute testen. «Es dauert momentan bis zu drei Tage, bis das Ergebnis vorliegt», heisst es in einem Schreiben einer St.Galler Arztpraxis an eine getestete Person: Verantwortlich dafür sei das «extrem hohe Probenaufkommen in Schweizer Testlaboren.»

Dem Kanton Thurgau fehlen die Tests und dem Kanton St.Gallen das Personal, um der enormen Nachfrage nachzukommen ( FM1Today berichtete ): Die Corona-Tests sorgten bereits letzte Woche für Probleme. Nun drohen die Laboratorien, die die Tests auswerten, an die Grenzen zu stossen.

Die meisten Labore arbeiten an der absoluten Kapazitätsgrenze.

Doch die jetzige Situation könnte nur der Anfang sein. Willi Conrad, Präsident des Schweizer Verbandes der medizinischen Laboratorien, sagt: «Es ist nicht bei allen so, aber die meisten Laboratorien in der Schweiz arbeiten momentan an der absoluten Kapazitätsgrenze.»

Zudem ist damit zu rechnen, dass der Testbedarf noch weiter ansteigt. Es sei davon auszugehen, dass bereits nächste Woche die Tests nicht mehr innert nützlicher Frist ausgewertet werden können und dass Patienten länger auf ihre Ergebnisse warten müssen.

Kommt die Schweiz im internationalen Markt zu kurz?

«Es ist nicht nur eine Frage des Personals, sondern auch banaler Materialien wie Reagenzien und Abstrichstupfer, welche wir für die Tests benötigen. Diese werden langsam knapp», erklärt Conrad. Problematisch ist in dieser Hinsicht, dass es einen internationalen Markt gibt, über welchen die Tests und die dafür benötigten Materialien erworben werden müssen. «Die Schweiz spielt in diesem Verteilmarkt mit ihren acht Millionen Einwohnern natürlich keine eine grosse Rolle», so Conrad.