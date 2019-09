«Wo ist Waldi?» In Anlehnung an das berühmte Wimmelbuch wurde für einmal eine Kuh gesucht. Aber nicht einfach eine normale Kuh. Nein, bei Waldi handelt es sich um eine waschechte Miss. Vergangene Olma gewann das Prachtexemplar den Missentitel bei der Eliteschau.

Am Wochenende war der Alpabzug von der Binneralpe, da bemerkte der Walliser Viehzüchter, dass Waldi nicht mehr auffindbar war. «Wir haben das Gebiet, in dem sich Waldi zuletzt aufgehalten hat, mithilfe einiger freiwilliger Helfer gründlich abgesucht», sagt Christen gegenüber «1815.ch». Christen stellte Vermutungen an, dass die Kuh vielleicht von einem anderen Bauern mitgenommen wurde oder sich verlaufen hatte.

Am frühen Sonntagnachmittag konnte Waldi schliesslich gefunden werden. Leider nur noch tot. «Wir sind froh, haben wir nun die Gewissheit», sagt Christen gegenüber TVO. Die Kuh sei vermutlich über einen Bach gestolpert und so gestorben. Besonders tragisch: Voraussichtlich Mitte Oktober sollte Waldi ein Jungtier auf die Welt bringen.

(rr)