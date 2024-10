Die Nosferatu-Spinne ist in St.Gallen angekommen

Am Bodensee nachgewiesen – «Nosferatu»-Spinne bald auch in St.Gallen?

Die Höhenlage und die klimatischen Bedingungen in Wittenbach sind mit der Stadt St.Gallen vergleichbar. Einem FM1-Today-Mitarbeiter gelang auch eine Aufnahme in Rotmonten. Wahrscheinlich. Sein fotografisches Talent ist nicht mit dem von Anette Flavia Matt vergleichbar und das Foto deswegen nicht ganz eindeutig.

Aus der vermeintlichen Entdeckung humboldtschen Ausmasses wurde also nichts. Dafür erreichten uns viele Fotos von Leserinnen und Lesern, welche die Spinne bei sich auch festgestellt haben. Darunter auch aus höher gelegenen Ortschaften, wo die «Nosferatu» genannte, «Echte Kräuseljagdspinne» nicht so stark verbreitet ist.

Anfang September hatte sie mich überrascht: Die Nosferatu-Spinne, die in meinem Treppenhaus lebt. Nach dem anfänglichen Schreck über die relativ grosse Spinne gelang mir der vermeintliche Sensationsnachweis leider nicht: Ihre Verbreitung am Bodensee war schon bekannt.

«Einen ersten Nachweis für die Stadt gibt es bereits seit zwei Jahren», sagt Elia Heule, Leiter Umweltbildung beim Walter Zoo, «In Zukunft dürfte sich die Spinne in St.Gallen jedoch weiter ausbreiten und öfter gesichtet werden.»

Wie eine Nachfrage beim Walter Zoo zeigt, dürfte es sich jedoch auch bei diesem Exemplar um eine «Echte Kräuseljagdspinne», also eine Nosferatu handeln. Stark verbreitet ist sie in diesen Höhenlagen zwar nicht – aber auch nicht völlig unbekannt, wie eine erneute Nachfrage beim Walter Zoo zeigt.

Übrigens: Wer eine Nosferatu-Spinne oder andere Arten feststellt, kann diese im Webfauna-Portal eintragen. Dazu ist eine Registrierung nötig. Das hilft Forschenden die Verbreitung der entsprechenden Arten zu erfassen und so schlussendlich der Wissenschaft.

Keine Angst, St.Gallen!

An alle besorgten Stadt-St.Gallerinnen und St.Galler, welche die Spinne in Zukunft häufiger sehen könnten: Ihr braucht keine Angst zu haben. Der Biss der Spinne ist in etwa mit einem Mückenstich zu vergleichen. Und sie beisst laut den Experten auch nur im Ausnahmefall, etwa wenn sie zerquetscht wird.

Auch «meine» Spinne, Sven, ist mir noch ein paar Mal begegnet. Habe mich an sie gewöhnt. Ist wirklich ein argloses Kerlchen.