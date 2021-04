Die «Rue de Blamage» in Altstätten bekommt eine neue Bar

Wer aus dem Rheintal kommt, kennt sie bestimmt, die «Rue de Blamage» in Altstätten. Wer Fasnächtler oder Fasnächtlerin ist, sowieso. Das Kreuz, Soirée oder Gemsli reihen sich links und rechts entlang der Trogenerstrasse auf. Wer hier in den Ausgang geht, kommt vor lauter Bars und Restaurants nicht so schnell nach Hause.

Zurück zur Spanischen Weinhalle

Zwei, die eine alte Bar an der «Rue de Blamage» wieder aufleben lassen wollen, sind Lukas Mattle (24) und Mario Gächter (23). Mattle ist aus Hinterforst und arbeitet als Servicetechniker. Gächter ist Metallbauer aus Oberriet. Mattle und Gächter kennen sich seit etwa zehn Jahren vom Turnverein. Die beiden jungen Rheintaler haben letzten Oktober die «Städtli Bar» – ehemals Spanische Weinhalle – übernommen. Und sie wollen genau dorthin zurück, also zur Spanischen Weinhalle.