Nichts bringt Pendler mehr auf die Palme, wie wenn sie rechtzeitig am Gleis stehen, der Zug aber nicht hält. 2019 ist es immer wieder vorgekommen, dass SBB-Züge zwischen Zürich und St.Gallen wegen Verspätungen an Haltestellen im Fürstenland vorbei gerauscht sind. Mit dem Fahrplanwechsel hätte sich das ändern sollen, wie FM1Today berichtete. Das Problem ist aber nicht aus der Welt.

Wiler beklagen sich auf Facebook

Wie die «Wiler Nachrichten» schreiben, fahren in Wil, Uzwil, Flawil und Gossau noch immer Züge durch, die halten müssten. Dem Ärger wird vor allem auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo Wil, wenn..» Luft gemacht. Dort heisst es zum Beispiel: «Die SBB lassen uns Wiler schon wieder stehen. Mit uns Wilern kann man ja machen, was man will», oder: «Die Region Wil wird von den SBB seit Jahren vernachlässigt.»