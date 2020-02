Die Schnitzelbänggler spotten mal wieder

An der Fasnacht werden Sprüche geklopft. Über das Wochenende treten die St.Galler Schnitzelbänggler auf der Kellerbühne auf und thematisieren auf lustige Art und Weise Gesellschaftliches und Politisches. Am Donnerstag hat die Fasnachtsbeiz in der Kellerbühne gestartet. Gespottet wurde über den Wahlkampf oder den Klimawandel. Die Highlights findest du im Video.

(red.)