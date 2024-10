In Städten wie Wil, Chur oder St.Gallen findet man eine Vielzahl an sogenannten Barbershops. Im Vergleich zu üblichen Coiffeur-Geschäften locken sie die Kundschaft mit billigen Preisen an. Auch eine Voranmeldung ist in der Regel nicht nötig.

Gefühlt hat die Anzahl solcher Betriebe in jüngster Zeit nochmals zugenommen. Und auch Nagelstudios scheinen im Trend zu sein. Die SVP hegt jedoch Zweifel an der Erfolgsgeschichte dieser Geschäftsmodelle. Sie vermuten andere Gründe hinter dem Aufkommen von Barbershops und Co.

Happige Vorwürfe an die Betriebe

Sowohl im Kantonsrat als auch im Wiler Stadtparlament haben SVP-Vertreter einen Vorstoss eingereicht. Darin lassen sie ziemlich offen durchblicken, worin sie den Grund für die Zunahme an solchen Geschäften sehen. Nicht umsonst lautet der Titel der Interpellation im Kantonsrat: «Zunahme von Schwarzarbeit und Geldwäscherei im Kanton St.Gallen?»

Ganz sicher ist sich die SVP dann doch nicht, wie das Fragezeichen wohl zum Ausdruck bringen soll, aber ihren Verdacht äussert die Partei trotzdem mehrmals ziemlich deutlich. Etwa wenn von «teuren Geschäftslagen» und «niedrigen Kundenfrequenzen» die Rede ist. Da stelle sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, so die SVP.