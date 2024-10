Die Zukunft der stadtsanktgaller Metzgerei Rietmann ist gesichert

Immer wieder neue Geschäfte in St.Gallen: Chance oder Risiko?

Die Metzgerei Signer beliefert die Metzgerei an der Marktgasse in St.Gallen bereits seit zwei Jahren. «Vor einem Jahr wurden meine Frau und ich dann zum ersten Mal angefragt, ob wir die Metzgerei Rietmann übernehmen wollen», sagt Signer. Damals hatten sie jedoch gerade den Gasthof Dorfplatz Urnäsch übernommen und die Anfrage aus Kapazitätsgründen verworfen.

Die Idee schwirrte schon länger herum und nun ist es definitiv. Peter Signer, Inhaber des Restaurant und der Metzgerei Ochsen Schönengrund, übernimmt ab Anfang Januar zusammen mit seiner Frau Franziska Signer und zwei seiner Mitarbeitenden die Metzgerei Rietmann in St.Gallen.

Doch vor einigen Monaten kam erneut die Anfrage und es kristallisiert sich ein handfester Plan heraus. «Entscheidend war, dass unser Produktionsleiter Samuel Friedel und unser Ladenleiter Thomas Raschle einsteigen wollten. Mit dieser Zusage war für meine Frau und mich klar, dass wir auch mitmachen.» Kurz darauf gründeten die Vier die Aktiengesellschaft Marktgasse 3, unterschrieben Verträge und machten sich an das finale Konzept.

«Uns ist Tradition sehr wichtig. Genau deshalb wollen wir die Metzgerei Rietmann wieder zurück zu einer traditionellen Metzgerei führen», sagt Signer. Aktuell sei der Laden eher eine Verkaufsstelle mit Produkten aus verschiedenen Betrieben. «Nach unserer Übernahme Anfang Januar wird alles aus einem Guss daherkommen», so Signer.

Die Fleischtheke befüllt die Marktgasse 3 AG nach der Übernahme mit vielen eigenen regionalen Waren aus der Produktion in Schönengrund. Das Take-Away-Angebot bleibe fürs Erste genau so, wie es jetzt ist. «Nach der Eingewöhnungsphase wird es dort wohl einige Anpassungen geben», sagt Signer.

Von aussen ändert sich auf den ersten Blick nicht viel. «Die Angestellten bleiben und auch den Namen ‹Metzgerei Rietmann› behalten wir bei. Denn ‹Rietmann› ist den Leuten ein Begriff», so Signer. Einzig im hinteren Bereich bei den Kühlräumen, Garderoben und Aufenthaltsräumen stehen einige Renovationen an.



Vorbereitungen laufen auch Hochtouren

Aktuell fährt Signer die Produktion in Schönengrund Schritt für Schritt hoch. «Da wir die Metzgerei Rietmann bereits seit längerem mit Wurstwaren beliefern, wissen wir, mit welchen Mengen wir es zu tun haben. Nun kommen einfach noch mehr Produkte dazu, wie beispielsweise Trockenfleisch. Seit dem Sommer produzieren wir mehr davon», so Signer.

«Was gibt es besseres, als in der Stadt St.Gallen eine gute Bratwurst zu essen?»

Es sind grosse Fussstapfen, in die Signer und seine Mitinhaber treten. «Natürlich haben wir Respekt, aber das ist auch gut so. Wir starten das Projekt, weil wir auch eine Chance dahinter sehen.»

Auch wenn sich immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan ernähren, glaubt Signer, dass eine traditionelle Metzgerei in der Stadt funktioniert. «Ich freue mich, die Produkte aus unserer Kleinmetzgerei an die St.Gallerinnen und St.Galler zu bringen. Denn es gibt nichts Besseres, als in der Stadt St.Gallen eine gute Bratwurst zu essen.»