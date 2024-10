Diebesgruppe stiehlt Gemälde im Wert von 20'000 Franken aus St.Galler Kunstgalerie

Der Einbruch ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 3.30 Uhr an der Kirchgasse in St.Gallen. Die Diebe verschafften sich laut der Kantonspolizei St.Gallen gewaltsam durch eine Glastür Zutritt in die Kunstgalerie. Die Gruppe klaute Gemälde im Wert von rund 20'000 Franken und flüchtete anschliessend.

Die Stadtpolizei St.Gallen leitete sofort eine Nahfahndung ein. Zusammen mit der Kantonspolizei konnten die gesuchten Einbrecher gefunden werden. «Dank Aussagen von aufmerksamen Auskunftspersonen konnten sie in einer sich in der Nähe befindenden Wohnung festgenommen werden», schreibt die Kapo in einer Mitteilung. Bei den mutmasslichen Dieben handelt es sich um zwei Tschechinnen im Alter von 24 und 27 Jahren und um einen 37-jährigen und 39-jährigen Tschechen. Zudem fand die Polizei die geklauten Gemälde.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft St.Gallen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.