Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ein Auto ist an der Hauptstrasse in St.Margrethen im Eingangsbereich eines Neubaus vom Mineralheilbad gelandet. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Lenker im Kreisel die Kontrolle über das Auto und ist deshalb in das zukünftige Hotel gekracht.

Bei den drei Insassen des Wagens handelt es sich um Personen, die mit einem Einbruch-Diebstahl in Staad zu tun haben. Auch das Auto soll mit einem Diebstahl in Verbindung stehen. Der Lenker ist noch flüchtig, zwei weitere Personen konnten festgenommen werden. Wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today bestätigt, handle es sich bei den beiden Festgenommenen um eine 35-jährige Frau und einen 27-jährigen Mann.

(red.)