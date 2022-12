Diensthündin Thalia schnüffelt für die Stadtpolizei St.Gallen

Stadtpolizist Simon Ziegler hat seit zwei Wochen eine neue Dienst-Partnerin. Ihr Name ist Thalia und sie ist eine Personenspürhündin der Rasse Bloodhound. Dies teilt die Stadtpolizei St.Gallen auf ihrem Instagram-Account mit. Die junge Hündin kam 17. August 2022 zur Welt und stammt aus der Zucht «Elevage du bois de bretel».

Wer mehr von Thalia und Simon sehen will, der muss nicht zum Verbrecher werden. Die Stadtpolizei hat angekündigt, dass sie die beiden medial begleiten werde. So gebe es auf dem Instagram-Account der Stadtpolizei regelmässig Einblicke in ihre Trainings und ihren Alltag. Zudem würden sie berichten, welche Herausforderungen sie gemeinsam zu meistern haben.

(red.)