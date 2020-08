Lokführer-Mangel führt zu Ausfällen

Die SBB beklagen weiterhin einen Lokführer-Mangel, wie sie am Mittwoch an einer Medienkonferenz bekanntgeben. Per Ende August fehlen über 200 Lokführerinnen und Lokführer. «Es können deshalb nicht alle Züge angeboten werden», sagt Daria Martinoni, Leiterin SBB Region Ost. Zwischen dem 7. September und dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember fallen an Werktagen 200 von rund 9000 Verbindungen aus. Davon betroffen sind die Westschweiz, das Mittelland, die Nordwestschweiz und die Region Zürich. In der Ostschweiz gibt es laut Martinoni genügend Lokführerinnen und Lokführer.

«Grund für den Mangel ist, dass wir in der Vergangenheit Fehler in der Bedarfsplanung gemacht haben», sagt Martinoni. Dieser Fehler sei 2019 korrigiert worden und die SBB hätten Anwärterinnen und Anwärter rekrutiert. «Durch die Corona-Schutzmassnahmen verzögern sich die Ausbildungen um zwei bis vier Monate.»

Noch nicht vom Lockdown erholt

Auch wenn viele Schweizerinnen und Schweizer diesen Sommer Ferien im eigenen Land verbracht haben und oftmals mit dem Zug unterwegs waren, hat sich die Nachfrage nach dem coronabedingten Einbruch bei den SBB noch nicht wie gewünscht erholt. Die Auslastung liege bei etwa 70 Prozent gegenüber dem Niveau vor Corona, sagt Martinoni. «Wir rechnen mit einem Verlust in dreistelliger Millionenhöhe.»