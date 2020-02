«Diese überarbeitete Strategie sichert uns die Zukunft»

Die überarbeitete Spitalstrategie

Die St.Galler Spitalstrategie sieht Spitäler in Grabs, Uznach, Wil und St.Gallen vor. Zudem gibt es Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ) in Altstätten, Wattwil, Flawil, Rorschach und Walenstadt. Diese GNZ werden in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten konzipiert und betrieben. In Wattwil übernimmt die private Firma Solviva AG den Betrieb für eine hochspezialisierte Pflege. In Walenstadt wird die Fortsetzung eines Spitals in Absprache mit den Kantonen Graubünden und Glarus geprüft.