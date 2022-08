Dieser 19-Jährige erfüllt sich den Traum der eigenen Bar

An der Metzgergasse 26 in der nördlichen St.Galler Altstadt weht ab nächster Woche ein neuer Wind. Der 19-jährige Sven Sennhauser eröffnet seine eigene Bar. Eine verruchte Kneipe, in der sich vor allem die LGBTQIA+-Community treffen soll.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today/Marija Lepir