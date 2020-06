Dieser Mann hätte nicht fahren dürfen

Am Freitagabend ist ein 32-jähriger Autofahrer auf der Laichstrasse in Benken von der Strasse abgekommen und in die Mauer einer Unterführung geprallt. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Polizei stufte ihn als fahrunfähig ein.

Der 32-Jährige fuhr kurz vor 21 Uhr auf der Laichstrasse von Schübelbach in Richtung Reichenburg. Kurz vor der Unterführung musste er abbremsen, dabei scherte das Heck seines Autos aus. Nachdem er über eine Wiese fuhr, prallte er in die Mauer der Unterführung. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stufte den Mann als fahrunfähig ein. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blut- und Urinprobe angeordnet, den Führerschein ist der Mann los. Am Auto entstand Sachschaden, der Mann wurde beim Unfall eher leicht verletzt. (red.)