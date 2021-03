Man nehme eine Büroklammer – oder im Fall von «Luana hilft» einen Mixer – und tausche diese gegen einen Gegenstand ein, der teurer ist. Das Tauschgeschäft geht immer weiter, bis man schliesslich das besitzt, das man sich zum Ziel gesetzt hat. Der Verein «Luana hilft» will sich auf diese Weise ein Hotel ertauschen. Aber es soll nicht irgendein Hotel werden, dieses Projekt richtet sich an Menschen mit Handicap.

Ein All-Inclusive-Hotel für Menschen mit Handicap

«Hotels für Menschen mit Behinderung sind Mangelware», sagt Luana Maione. Die meisten seien zwar barrierefrei, doch hätten noch Luft nach oben. «Es gibt so viele Gadgets, die handicapierten Menschen helfen können.» Zum Beispiel gebe es sehbeeinträchtigte Leute, die wegen der Teller nicht gerne auswärts essen gehen. «Für sie gibt es Teller mit Randerhöhung oder mit Schwarz-Weiss-Kontrast», sagt sie und ergänzt: «Oder nehmen wir das Sportangebot: In jedem Hotel kann jeder Sport machen, nur eben Menschen mit Behinderung nicht. Wir möchten, dass man sich in unserem Hotel so fühlt als wäre man in einem All-Inclusive-Hotel auf Mallorca.» Wo das Hotel am Ende steht, ist für Maione zweitrangig.

Die 36-Jährige lebt selbst mit einer Beeinträchtigung. Seit ihrer Geburt hat die zweifache Mutter die Augenkrankheit Grüner Star. Nach über 250 Operationen ist sie auf dem rechten Auge blind, mit dem linken Auge sieht sie noch fünf Prozent.

«Wir wollen das Miteinander stärken»

«Luana hilft» heisst der Verein von Luana Maione und ihrem Partner Samuel Künzle aus Lenggenwil, der Menschen mit Handicap in allen Lebensbereichen fördert. «Es gibt viele Vereine und Stiftungen, die sich für Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen. Doch diese kümmern sich oft einfach um die einzelnen Betroffenen. Wir wollen das Miteinander stärken.»