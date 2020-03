Wer weder im Land wohnt noch arbeitet oder sonst einen «triftigen» Grund hat, darf derzeit die Grenze zwischen der Schweiz und Österreich nicht überqueren. Eine Freundin zu haben, die in Dornbirn wohnt, ist offenbar kein triftiger Grund. Deshalb mussten sich Ramona Blessing (22) aus Dornbirn und Dennis Ritz (23) aus St.Margrethen am Montag nach einem gemeinsamen letzten Abend für eine lange Zeit verabschieden.

«Wissen nicht, wann wir uns wieder sehen»

«Der Abschied war nicht gerade angenehm, weil wir nicht wissen, wann wir uns wieder sehen werden», sagt Ramona am Telefon zu FM1Today. Die 22-jährige Coiffeuse sitzt mit ihren zwei Hunden zu Hause, alle Geschäfte sind auch in Vorarlberg geschlossen. Dennis, der bei einer Rheintaler Bank angestellt ist, kann noch arbeiten.

«Dennis und ich haben lange diskutiert, ob ich bei ihm in der Schweiz bleiben soll.» Da aber ihre ganze Familie und ihre Freunde ebenfalls in Vorarlberg zu Hause isoliert sind und jeder Rückkehrer aus Coronavirus-Risikogebieten 14 Tage in Heimquarantäne verbringen muss, hat sie sich dagegen entschieden.