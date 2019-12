Diverse Bergbahnen stellen den Betrieb ein

Am Dienstag kann man im Werdenberg, Rheintal und auch in St.Gallen getrost mit dem Pullover zur Arbeit. Dank des Föhns wurde es in der Nacht bis zu 20 Grad warm, auch in den kommenden Tagen bleibt es äusserst mild. Der Sturm bringt aber auch schlechte Nachrichten: Diverse Bergbahnen sind am Dienstag wegen des Sturms nicht in Betrieb.

Joggen in den kurzen Hosen, Grillieren auf dem Balkon oder eine Velotour – dank des Föhns ist das alles bis Weihnachten gut machbar. Erste Rekordwerte wurden bereits in der Nacht auf Dienstag gemessen. In Brülisau ging starker Föhnsturm mit Böen bis zu 167 Stundenkilometern. Knacken wir die 20-Grad-Marke? Gleichzeitig war es für diese Jahreszeit aussergewöhnlich warm. In Thal mass die Meteocentrale 19,8 Grad, das Thermometer dürfte im Verlaufe des Tages noch mehr als 20 Grad anzeigen.

Nicht nur im Kanton St.Gallen ist es seit Montag erstaunlich warm, auch in der Innerschweiz und in Bern bläst der Föhn. So wurden in Altdorf und in Meiringen Orkanböen registriert. Auch in Bad Ragaz und in Vaduz erreichte der Wind über 100 Studenkilometer.