Doch keine Hausbesetzung in St.Gallen? Liegenschaft ist momentan leer

«Die Wassergasse ist eine Verbindungsstrasse, welche direkt zum roten Platz führt, wo sich Bankengebäude und deren Kapitalistenschweine herumtümmeln», erklären die Aktivisten ihre Wahl in einem Communiqué am Dienstagvormittag. Sie schreiben, dass sie das leerstehende Gebäude an der Wassergasse 47 in St.Gallen in Besitz genommen haben. Dieses werde momentan noch von der Immobilienfirma Videre AG verwaltet und werde demnächst der Aufwertung dieses Stadtteils «in die Hände fallen», heisst es im Schreiben.

Keine Personen im Haus vorgefunden

Die Stadtpolizei St.Gallen hat am Dienstagnachmittag mitgeteilt, dass sie den Hinweisen einer möglichen Hausbesetzung nachgegangen sind. «Am Nachmittag hat die Eigentümerschaft mit der Polizei das Haus betreten und keine Personen darin festgestellt. Jedoch wurden verschiedene Transparente vorgefunden», schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Aktuell sei nicht klar, wer die Transparente angebracht hat und ob es zu Sachschaden gekommen ist.

«Da es bei Hausfriedensbruch um ein Antragsdelikt handelt, obliegt es der Eigentümerschaft, ob sie rechtliche Schritte einleiten will. Solange keine Anzeige vorliegt, wird die Polizei nicht aktiv», heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen weiter.

«Wehren uns gegen die Aufwertung der Stadt»

Nicht unweit des ehemaligen autonomen Kultur- und Freiraums Rümpeltum, befindet sich das Gebäude, welches mit Transparenten versehen wurde. 2016 wurde das Gebäude, in welchem sich das Zentrum befand, in dem regelmässig Konzerte stattfanden oder eine Volksküche angeboten wurde, abgerissen, um Platz für Geschäfts- und Wohnräume zu machen. Das Rümpeltum wechselt seither von Provisorium zu Provisorium und befindet sich derzeit am Bahnhof in St.Fiden.

Was dem Kulturlokal widerfahren ist, soll nicht noch weiteren Freiräumen passieren, schreiben die Aktivisten. «Mit der Besetzung an der Wassergasse wollen wir ein Zeichen gegen Immobilienspekulation und die Verdrängung von kulturpolitischen Freiräumen setzten. Somit zeigen wir Alternativen zu Wohnformen und Freiräumen auf und wehren uns gegen die Aufwertung in unserer Stadt», schreiben die Aktivisten, die sich die «autonome Immobilienverwaltung» nennen.

Die Stadt St.Gallen richte ihre Standortförderung statt nach Diversität nach Profit aus, kritisieren die Aktivisten.

