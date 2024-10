Doppelspur-Ausbau im St.Galler Rheintal steht vor Abschluss

Bahnstrecke zwischen Sargans und Buchs an zwei Wochenenden gesperrt

Ab dem Fahrplanwechsel 2025 – also dem 15. Dezember – verkehren die Fernverkehrszüge zwischen St.Gallen und Sargans im Halbstundentakt, schreiben die SBB am Montag in einer Mitteilung. Dafür bauen die SBB seit Herbst 2022 die Bahninfrastruktur im St.Galler Rheintal aus.

Bis zum 25. Oktober wird die Bahnstrecke zwischen Sargans und Buchs jeweils in der Nacht noch unterbrochen bleiben. Es verkehren Ersatzbusse. Ab dem 25. Oktober gilt wieder derselbe Fahrplan wie vor der Sperre. Allerdings nicht lange:

Sobald der neue Fahrplan gilt, verkehrt dann zwischen St.Gallen–Sargans–Chur der IR13 der SOB (Alpenrhein-Express). Der bereits heute bestehende IR13 Zürich–St.Gallen–Sargans–Chur der SBB fährt neu nur noch bis Sargans statt bis Chur. In Sargans besteht Anschluss an den IC3 nach Chur und nach Zürich.

Totalsperre und deren Auswirkungen

Der Ausbau zur Doppelspurstrecke führten in den letzten rund eineinhalb Jahren zu Fahrplaneinschränkungen, unter anderem auch zu einer achtmonatigen Totalsperre der Strecke zwischen Buchs und Altstätten.

Was die Reisenden damals von der Totalsperre gehalten haben, siehst du im TVO-Beitrag vom Februar 2023.