Ein 44-jähriger Mann war am Donnerstagabend von der Verzweigung Meggenhus in Richtung Arbon unterwegs. Aufgrund des Feierabendverkehrs bremsten die Autos vor ihm ab. Der 44-Jährige bemerkte dies zu spät, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt: Sein Auto krachte in das Heck eines vorausfahrenden Autos.