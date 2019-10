Ein 58-jähriger Lenker konnte auf der Autobahn A13 nicht rechtzeitig abbremsen und prallte in das Auto eines 28-Jährigen. Dieser wiederum wurde in das Auto einer 24-jährigen Frau geschoben. Die Frau hatte wegen des dichten Verkehrs abgebremst. Der Unfall ereignete sich an Donnerstagabend auf der Höhe Sevelen.