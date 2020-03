Drei Fussgängerinnen angefahren – Polizei sucht Zeugen

Gleich drei Fussgängerinnen wurden von einem Auto am St.Galler Marktplatz am Freitagnachmittag angefahren. Gemäss St.Galler Stadtpolizei war die Fahrerin des Autos eine 54-jährige Frau, die die Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren am Marktplatz anfuhr und die Jugendlichen dadurch leicht verletzte.

Die drei jungen Frauen mussten nicht ins Spital gebracht werden. Um herauszufinden, was genau passiert ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat, wird geben, sich bei der Stadtpolizei zu melden.

(red.)