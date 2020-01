Drei Verletzte nach Schussabgabe bei Film-Dreh

Am Samstag ist es während Filmaufnahmen in einem Lokal an der Stampfstrasse zu einer Schussabgabe gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

25 Personen waren am Samstagmorgen in Rapperswil-Jona bei einem Filmdreh in einem Lokal. Dabei wurden für eine Szene auch mehrere Waffen eingesetzt. Die ersten Sequenzen konnten ohne Zwischenfälle gedreht werden, bei einem weiteren Durchgang kam es zu einer Schussabgabe. Drei Personen wurden verletzt. «Ob bei der Schussabgabe Teile der Knallpatrone oder andere Gegenstände, welche sich im Lauf befanden, zu den Verletzungen führten, wird abgeklärt», sagt Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Eine 24-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann wurden mittelschwer verletzt. Eine 34-jährige Frau wurde eher leicht verletzt. Die 24-Jährige musste mit der Rega, die beiden anderen mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Rutz: «Der genau Ablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden von Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen getätigt.» Im Einsatz standen nebst der Rega und dem Rettungsdienst Regio 144 auch mehrere Patrouillen, Fachdienste und Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen. (red.)