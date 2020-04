Die Drei Weieren und der Gübsensee in St.Gallen oder der Caumasee in Flims sind an sonnig warmen Wochenenden beliebte Orte für ausgiebige Spaziergänge – um nur einige Beispiele zu nennen. Auch das kommende Wochenende verspricht wieder Frühlingswetter und könnte viele Personen an die Flanierorte ziehen. Was zu Menschenansammlungen führen könnte. Diese sind in der aktuellen Corona-Krise aber verboten.

Vermehrte Polizeikontrollen in St.Gallen

Die Polizei will am kommenden Wochenende deshalb vermehrt patrouillieren, namentlich an den beiden beliebtesten Gewässern der Stadt St.Gallen, den Drei Weieren und dem Gübsensee. «Wir werden am Wochenende diese und weitere begehrte Orte abfahren, kontrollieren und die Leute auf die Regeln sensibilisieren. Wenn nötig, verteilen wir auch Bussen», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. «Wir empfehlen der Bevölkerung, Spaziergänge in Gebieten zu machen, die nicht so bekannt sind.» An der Stelle erinnert die Polizei nochmals daran, dass alle Schul- und Sportanlagen geschlossen sind und bleiben.

Drei Weieren und Gübsensee bleiben offen – vorerst

Die Stadt St.Gallen ist zufrieden mit der Bevölkerung, wie sie die Corona-Vorschriften des Bundes umsetzt. «Deshalb wollen wir die Bewegungsfreiheit der St.Galler auch nicht noch mehr einschränken. Wir appellieren aber an die Bevölkerung, vernünftig zu bleiben und sich an die Empfehlungen der Stadtpolizei St.Gallen, Naherholungsgebiete zu vermeiden, am kommenden Wochenende zu halten», sagt Andreas Nagel, Kommunikationschef der Stadt. Ansonsten müsse über verschärfte Massnahmen diskutiert werden.

Der Caumasee ist geschlossen

Bereits geschlossen hat die Attraktion in Flims- der Caumasee. «Seit Donnerstag haben wir die Badeanlage und damit auch die Flanierwege rund um den Caumasee bis auf weiteres gesperrt», sagt Adrian Steiger, Gemeindepräsident von Flims. «Am letzten Wochenende war der Parkplatz zum Caumasee praktisch voll. Es waren sehr viele Besucher hier.» Deshalb werden auch in Flims am kommenden Wochenende regelmässige Patrouillenfahrten durchgeführt. Neben den «Hot Spots» wird auch auf die stark begangenen Wanderwege ein Auge geworfen.

Personen, die sich nicht an die Regeln des Bundes halten, werden «mittels Lautsprecher auf die Einhaltung dieser Empfehlungen hingewiesen», heisst es von der Bündner Gemeinde.

Nach wie vor darf man nach draussen

Das Frühlingswetter muss man aber trotz verschärfter Kontrollen nicht nur auf Balkonien verbringen. Nach wie vor ist es erlaubt, sich draussen zu bewegen. Gemäss bundesrätlicher Verordnung dürfen sich aber nur maximal fünf Personen in einer Gruppe aufhalten. Zudem ist weiterhin zwei Meter Abstand zu anderen Personen zu halten.