Drei Wohnungseinbrüche in einer Nacht

Einbrecher haben am Höhenweg eine Terrassentür aufgebrochen und Diebesgut in bislang unbekannter Höhe geklaut. In der Klosterweidlistrasse haben Unbekannte in einer Wohnung eine Uhr im Wert von 1000 Franken gestohlen. In der Linsenbühlstrasse wurde ebenfalls in eine Wohnung eingebrochen: Die Täterschaft kam mit Bargeld und Kosmetikartikel in der Höhe von mehreren hundert Franken davon.

Alle drei Einbrüche ereigneten sich am Samstagabend.