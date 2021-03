Der Stadtplan von St.Gallen ziert Jacken, Blazer, Hosen und Kleider. Auch St.Galler Stickereien sind in die Looks eingearbeitet. Die neue Akris-Kollektion ist durch und durch mit Elementen der Stadt besetzt.

Der Designer rückt die Heimatstadt des Modehauses mit seiner Herbst-Winter-Kollektion einmal mehr auf die Weltbühne der Mode. Dass sich die Stadt auch perfekt zur Inszenierung von Mode eignet, zeigt Albert Kriemler mit seinem neuesten Modefilm.

Weil die Kollektion nicht an der Modewoche in Paris vorgeführt werden kann, verwandelt sich ein Spazierweg bei den Drei Weieren in einen Catwalk. Auch in der Stiftsbibliothek wurden die neuen Looks verfilmt. Wie das aussieht, siehst du im Video.

(red.)