Dreimal mehr Pornografie-Fälle im Thurgau, doppelt so viele in St.Gallen

8000 Hinweise zu Pornografie-Fällen hat Fedpol im vergangenen Jahr von Amerika erhalten, wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt. Dort filtern Algorithmen illegale Inhalte aus den Kanälen der Internet-Provider. Stossen sie auf Kinder-, Gewalt- oder Tierpornografie leiten sie eine Meldung den entsprechenden Ländern weitert. In der Schweiz werden diese geprüft und die Personen gesucht. Bei Einführung des Programms waren es lediglich 500 Schweizer Meldungen. Bei 10 bis 15 Prozent aller Meldungen handelt es sich um verbotene Inhalte. So können sich Personen, die ein zugesandtes Video mit pornografischem Inhalt weiterleiten, strafbar machen.

In den Kantonen liegen keine Zahlen zu den Hinweisen vor, jedoch sind die Delikte im Zusammenhang mit Pornografie in der Kriminalstatistik aufgezeichnet. 106 Fälle gab es im vergangenen Jahr im Kanton Thurgau, das sind dreimal so viele wie 2017. Im Kanton St.Gallen haben sich die Fälle während der gleichen Zeit auf 251 verdoppelt.

(red.)