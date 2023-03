Drogen im Wert von 2000 Franken bei Verkehrskontrolle festgestellt

Anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Stadt St.Gallen wurden am Donnerstag Drogen im Wert von 2000 Franken sichergestellt – die Drogen befanden sich in einer Einkaufstasche auf der Rückbank. Der Fahrzeuglenker und sein Beifahrer wurden zur Befragung auf die Polizeistation gebracht.

Nach Abschluss der Formalitäten wurden beide entlassen.