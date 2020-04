Eine grosse Rauchsäule war am Sonntagvormittag über dem St.Galler Quartier Kreuzbleiche zu sehen. Das ehemalige Hotel Friedburg an der Burgstrasse – heute ein Mehrfamilienhaus – stand in Flammen. «Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle», sagt Daniel Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, kurz nach 14.30 Uhr. Die Einsatzkräfte seien dabei, letzte Glutnester zu finden und zu löschen, anschliessend werde der Brandermittlungsdienst seine Arbeit aufnehmen.

Brandursache unklar

«Unsere Spezialisten ermitteln in alle Richtungen», so Hug. «Es wird alles in Betracht gezogen, von der Brandstiftung bis hin zum technischen Defekt.» Im November 2018 hatte die Polizei im Hotel Friedburg einen Drogenhändlerring gesprengt und mehrere Kilogramm Kokain beschlagnahmt. «Das ist sicher ein Punkt, der in die Ermittlungen zur Brandursache einfliesst», sagt Polizeisprecher Daniel Hug. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Vier Bewohner im Spital

74 Feuerwehrleute, drei Rettungswagen, zwei Notärzte und mehrere Patrouillen der St.Galler Kantons- und Stadtpolizei waren am Sonntag am Brandort. Eine Person musste vom Dach gerettet werden, insgesamt vier Personen landeten mit Rauchgasvergiftungen im Spital.

Nach dem Ausbruch des Feuers waren drei Personen zunächst vermisst worden, sie wurden später ausfindig gemacht. «In dem Mehrfamilienhaus befanden sich am Sonntagmorgen acht Personen», bestätigt Hug. «Es gibt zwar weitere Bewohner, diese sind aber gerade in den Ferien.»

Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Brand unbewohnbar, alle Bewohnerinnen und Bewohner haben ihr Zuhause verloren. Die Stadtpolizei organisiert für sie nun Notunterkünfte.

Corona-Regeln auch auf dem Brandplatz

Rund um das brennende Gebäude versammelten sich viele Schaulustige. «Wir wiesen sie daraufhin, dass die Abstandsregeln des Bundes einzuhalten seien», sagt Hug. Auch die Einsatzkräfte hätten darauf geachtet, sich an die Regeln zu halten – auch wenn dies bei einem Brand mit vielen Leuten und lauten Gerätschaften schwierig gewesen sei.