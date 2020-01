Die besten Drohnenpiloten der Schweiz treffen sich zum Saisonauftakt der Liga in St.Gallen. Die Schweiz ist nach wie vor das einzige Land in Europa, das eine nationale Drohnenliga hat und diese ist beliebt: Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer wollen dabei sein.

Sie sitzen auf Bürostühlen, halten einen Controller in der Hand und tragen eine Virtual-Reality-Brille, der Mund ist halb geöffnet, auf der Stirn bilden sich Runzeln. Konzentration pur. Das muss auch sein. Drohnenpiloten müssen ihre Athleten – eine Kamera auf einem fliegenden Kreuz – nicht nur durch zahlreiche Hindernisse führen, sondern dabei auch noch so schnell sein, dass sie die konkurrierenden Drohnen hinter sich lassen. Die besten können an die WM Die Schweizer Drohnenliga gibt es seit knapp zwei Jahren. Rund 65 aktive Athleten gibt es derzeit, wobei immer 40 an einem Rennen teilnehmen können. «Es gibt fünf Rennen im Jahr», sagt Co-Founder Joris Zahnd, «diese Rennen bilden die Liga. Wer am meisten Rennen gewinnt, wird Schweizer Meister.» Die drei Besten der Schweiz dürfen anschliessend an die Weltmeisterschaft nach China. «Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, das eine nationale Liga hat.»

Dieses Jahr macht die Meisterschaft einmal mehr Halt in St.Gallen. Wie schon im Jahr 2018 wird ein Rennen in St.Gallen ausgetragen. War es damals noch an der Automesse, die es nicht mehr gibt, findet das Rennen dieses Jahr im Rahmen der Offa statt. Am Wochenende des 18. und 19. Aprils treten im Athletik Zentrum in St.Gallen die Drohnenpiloten gegeneinander an. Jeder Pilot hat eine Boxengasse «Durch die Virtual-Reality-Brille haben die Piloten das Gefühl, sich in der Drohne zu befinden.» Bei der Meisterschaft mit dabei sein, kann jeder oder jede: «Wir haben Teilnehmer die sind 13, andere sind 53 Jahre alt, auch werden Frauen und Männer nicht separiert.» Gemäss Zahnd sind die Rennen ein bisschen mit Formel-1-Rennen zu vergleichen: «Es geht um Geschwindigkeit und wie bei der Formel 1 hat jeder Pilot eine Boxengasse, dort kann er seine Drohne reparieren, wenn es einen Crash gegeben hat und Zusammenstösse gibt es an solchen Rennen viele.» Deshalb werden die Zuschauer auch mit 12 Meter hohen Netzten und Absperrgittern geschützt.

