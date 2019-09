Der Bahnübergang Signalstrasse in Rorschach ist bereits am Freitagnachmittag wieder geöffnet worden und nicht wie angekündigt erst Ende nächster Woche. Das teilt die SBB mit.

Der Bahnübergang wurde am Mittwochnachmittag aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ein Defekt musste repariert werden. Der Bahnbetrieb war nicht betroffen.

Die Sperrung verschärfte die sowieso schon angespannte Verkehrssituation in Rorschach. Wegen einer Baustelle an der Ortsgrenze zu Goldach kann die St.Gallerstrasse nur einseitig befahren werden. Ausserdem war der Bahnübergang an der Industriestrasse gesperrt. Dieser konnte aber bereits gestern wieder für den Verkehr freigegeben werden.

(red.)