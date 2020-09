Eine 40-jährige Ehe ging am 19. April 2019 abrupt in die Brüche. Ein damals 66-jähriger Mann soll seiner 59-jährige Ehefrau so schwere Kopfverletzungen zugefügt haben, dass sie verstarb.

Ehemann schikaniert

Das Ehepaar aus Serbien und Kosovo hatte fünf Kinder. Jahrelang lebte die Familie harmonisch in der Stadt St.Gallen, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Nachdem der Bauarbeiter in Pension ging und alle Kinder aus dem Haus waren, kriselte die Beziehung. Immer wieder soll das spätere Opfer aggressiv geworden sein und seinen Ehemann schikaniert haben. Auch Aussagen wie «Du sollst Scheisse aus der WC-Schüssel essen» sollen gefallen sein.

Auch den Kindern fiel die gespaltene Persönlichkeit der Mutter auf. Einer der Söhne schlug dem Vater vor, eine Eheberatung zu machen oder sich scheiden zu lassen – dies lehnte er vehement ab, weil es eine Schande sei. Also hielt er sich, so weit es ging, von seiner Frau fern und vermied Konfrontationen.

Am Karfreitag letzten Jahres artete ein Streit zwischen den Eheleuten schliesslich aus. Der 66-Jährige konnte sich nicht länger kontrollieren. Er schlug mit einem metallenen Schuhlöffel so lange auf seine Frau ein, bis diese sich nicht mehr bewegte.

Mann gesteht Tat

Kurz danach rief der Mann die Polizei und gestand seine Tat. Neunmal hatte er gemäss Anklageschrift vergeblich versucht, eine Verbindung herzustellen. Er liess sich widerstandslos festnehmen und beteuerte, dass er seine Frau nicht habe umbringen wollen.

Weil der Beschuldigte im Affekt gehandelt haben soll, plädiert die Staatsanwaltschaft auf den Tatbestand des Totschlags. Sie fordert eine siebenjährige Freiheitsstrafe und einen zehnjährigen Landesverweis. Die gemeinsamen Kinder machen ausdrücklich keine Zivilforderungen geltend.

Der Fall wird am Dienstag am Kreisgericht St.Gallen verhandelt.

(lag)