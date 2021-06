Ein Bonbon hat ihn abgelenkt: 80-Jähriger verursacht Selbstunfall

Der Mann war am Sonntagnachmittag von Sargans in Richtung Zürich auf der Autobahn unterwegs. Weil er ein Bonbon aus einer Dose herausgenommen hat, geriet er rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto knallte in den Wildschutzzaun und überschlug sich. Die St.Galler Kantonspolizei, Ersthelfer und der Rettungsdienst zogen den Mann aus dem Auto. Der 80-Jährige wurde leicht verletzt von der Rettung ins Spital gebracht.

Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, beläuft sich der Schaden an der Autobahneinrichtung auf rund 25'000 Franken.

(red.)