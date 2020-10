Ein «Häuserlupf» der besonderen Art

Das geht nur mit einem Kran, Spezialisten und ganz viel Fingerspitzengefühl: In den drei Weieren muss ein ganzes Haus weggehoben werden. Es handelt sich aber nicht um irgendein Haus, sondern das berühmte Schieberhäuschen neben dem «Milchhüsli».

Das Weieren-Haus steht heutzutage ziemlich allein auf weiter Flur. Die Weieren sind nämlich leer und werden nun für die grosse Sanierung bereitgemacht. Nach der Entrümpelung, bei dem unter anderem auch ein Tresor gefunden wurde, werden Mannen- und Bubenweier abgefischt und schliesslich saniert.

Das Häuschen – notabene knapp 350 Jahre alt – muss dafür aus dem Weg. Es steht bereits seit 1677 an seinem angestammten Platz und wurde am Montag vorsichtig weggehoben. Wie so etwas vonstatten geht, seht ihr im Video.

(saz)