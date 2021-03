«Kennst du das, wenn du eine Idee hast, und sie dich einfach nicht loslässt, bis du sie umsetzt?» Diesen Satz hören wir mehrere Male, als wir Grace Schatz in ihrem Hofladen mitten in der Stadt St.Gallen besuchen. Die Liechtensteinerin hat im November den Laden Regio Herz eröffnet, der Produkte von regionalen Klein- und Kleinstbauern verkauft. Ein lauschiger Hofladen, direkt an der lärmigen St.Galler Bahnhofstrasse. Die Produkteauswahl ist gross: Von Teigwaren aus Wachteleiern über frisches Gemüse bis hin zu Käse, Wein und Non-Food-Artikeln. Bei Regio Herz finde man alle Produkte, die Bauern ansonsten direkt ab Hof verkaufen, erklärt Schatz. Doch dann kam Corona, und für diese Bauern änderte sich alles.

«Sie haben von Anfang an am meisten gelitten, ihnen brachen praktisch alle Einnahmen weg», sagt Schatz. Die Märkte fanden nicht statt und Hotels kauften den Bauern keine Lebensmittel mehr ab, weil die Gäste ausblieben. Die Betriebe brauchten eine Plattform, um ihre Produkte unter die Leute zu bringen. Grace Schatz, die Kantonsschullehrerin aus dem Fürstentum, wollte helfen, fasste sich ein Herz und stürzte sich im Sommer 2020 ins Ungewisse. Der Wille, den Kleinbauern in der Krise zu helfen, trieb sie an.