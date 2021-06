In ihrem neuesten Song zeigt sich die St.Galler Irish-Band ernster als gewohnt: «Wir wollen all jenen Personen danken, die in der Pandemie Aussergewöhnliches geleistet haben», heisst es von der Band. Der neue Song der St.Galler Irish-Band ist eine Helden-Prosa mit viel Emotionen: Im Musikvideo wird eine Frau porträtiert, die nebst ihrem strengen Job-Alltag in einem Heim auch noch einen Rentner pflegen muss. Grund, dafür einen Dank auszusprechen. «Natürlich können wir auf dem Balkon klatschen, Charity-Veranstaltungen organisieren oder Geld spenden – wir möchten jedoch unsere Dankbarkeit mit dem zeigen, was wir am besten können – unserer Musik», so die Band. Von den Pflegerinnen und Pflegern auf den Krankenstationen, bis hin zu Leuten, die sich für die Kulturszene einsetzen.

Politikerinnen im Video

Im Musikvideo der Band sind viele politische Gesichter zu sehen, so zum Beispiel Marcel Baur von der GLP und Barbara Hächler von der CVP. Von allen Parteien sind Mitglieder zu sehen, die ein Schild mit dem Hashtag #toyourhonour halten. «Es ist sehr schön zu sehen, dass auch unsere Politikerinnen und Politiker für ein solches Projekt zusammen stehen – schlussendlich geht es um die Sache und dass wir miteinander nach vorne schauen.»

Den persönlichen Alltagshelden danken

Mit einem Video-Generator, den die Band in Zusammenarbeit mit Sponsoren programmiert hat, kann man seinen eigenen Alltagsheldinnen und -helden mit einem personalisierten Video und dem Hashtag #toyourhonour danken. «Wir haben schon zahlreiche Videos erhalten und freuen uns auf weitere Einsendungen», so die Band. Gibt es genügend Fans, die mitmachen, könnte ein zweites Musikvideo entstehen. Du möchtest jemandem danken? Hier kannst du ein Video mit dem Song des Saint City Orchestra generieren.

Das Saint City Orchestra live am Summerdays Festival 2019