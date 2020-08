Wo etwas Neues entsteht, sind auch die Skeptiker nicht weit. Das mussten auch die Initianten feststellen. Doch in den letzten Monaten sei es gelungen, die Skepsis in Euphorie zu wandeln. «Die Leute spüren in der Zwischenzeit, dass in Bad Ragaz gerade etwas entsteht, was es in dieser Form in unserer Region noch nicht gibt.»

Denn im Sarganserland findet man viele urchige Beizen und zahlreiche Sterne-Restaurants. Etwas in der Mitte gibt es kaum. Nun ist der Plan, dass sich das «From Heaven» während des Tages von einem Café in eine (Tapas)-Bar verwandelt.

Grenzenlose Möglichkeiten verkörpern

Und woher der Name? «Wir sind vielfach eingesperrt in Verhalten und Gedankenkonstrukten, die eigentlich gar nicht sein müssen. Mit dem Namen geben wir uns die Möglichkeit, Dinge zu hinterfragen und anders zu sein», sagt Rodrigues.

Musik wird im Hause produziert

Wichtig ist dem «From Heaven»-Team auch, dass der Ort nicht nur für Verpflegung stehen soll, sondern auch für Kunst und Kultur. So befindet sich im Keller ein neues Musikstudio. Lokale Künstler sollen dort die Möglichkeit erhalten, sich zu vermarkten und zu entwickeln. «Wir wollen unsere eigene Musik spielen und produzieren», sagt Sylvio Rodrigues.