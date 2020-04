Jeden Donnerstag Markt: Diese Tradition kann in Altstätten trotz Coronavirus und Veranstaltungsverbot weitergeführt werden – allerdings in einer speziellen Form. Sieben der elf Marktstände werden im Abstand von hundert Metern im ganzen Städtli verteilt aufgestellt. So will es die Regel des Kantonsarztes. Die Hygiene- und Abstandsvorschriften müssen an den Ständen ausserdem eingehalten werden.

Einige Produkte in Hofläden oder im Kühlschrank

Jene vier Stände, die dem Wochenmarkt Altstätten fehlen, bieten ihre Produkte in den jeweiligen Betrieben an. Frische Eier gibt es in einem Kühlschrank an der Forststrasse, frische Produkte von Diana Steger im Hofladen an der Eichbergerstrasse.

Der Wochenmarkt findet jeweils am Donnerstagmorgen statt, das erste Mal bereits diese Woche. Der Stadtrat schreibt in einer Mitteilung, er freue sich, dass ab kommenden Donnerstag wieder frische Lebensmittel angeboten werden können.

Leute schätzen Märkte mehr als sonst

Einer der Standbetreiber in Altstätten ist der Gemüsebauer Rolf Thurnheer. In St.Margrethen und Heerbrugg konnte er die letzten Wochen sein Gemüse anbieten, nur auf das Aufstellen seines Standes in Altstätten musste er verzichten. Ihm ist aufgefallen, dass die Leute in der Krise Wert auf frische und lokale Produkte legen. «Wir haben gerade viel mehr Kundschaft als sonst. Die Leute sind in dieser speziellen Zeit sehr daran interessiert, regionale Lebensmittel zu kaufen», sagte er zu FM1Today.

Viele seien von weiter her an die Märkte, die noch stattfinden, gefahren. Die Altstätter brauchen dies nun nicht mehr zu tun.

(enf)