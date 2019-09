Ein neuer Park auf dem Burgweiher-Areal

Eine Langlaufloipe im Winter

Im Winter soll eine Loipe präpariert werden. Bestenfalls erstmals im kommenden Winter. Die Kosten für die Aufwertung betragen rund 250'000 Franken.

Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, die vorhandenen Naturwerte im Burgweiher-Park zugunsten der Bevölkerung und der Biodiversität zu unterhalten, zu entwickeln und zu fördern.

Kosten von unter sechs Millionen Franken

Wie viel die politische Gemeinde für das Areal bezahlt hat, wird nicht kommuniziert. Unter anderem auf Wunsche der Verkäuferschaft, der Sperlina AG. «Der Verkauf war ein reiner Kopfentscheid. Wäre es nach dem Bauch gegangen, hätte ich die Liegenschaft nicht hergegeben», sagt Sperlina-Eigentümer Hans Jörg Schmid. Es sei ein Entscheid für die Stadt gewesen, denn so könne sie das historische Plätzchen sinnvoll weiterentwickeln.

Klar ist: der Preis liegt unter sechs Millionen Franken. Er liegt damit in der Entscheidungskompetenz der Baukommission des Stadtparlaments, welche dem Kauf zugestimmt hat.

Viele Pläne wurden nicht umgesetzt

Seit dem Wegzug der Industrie zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat es an Ideen für eine Neu- bzw. Umnutzung dieses Burgweiher-Areals für die Öffentlichkeit nicht gemangelt. So gab es bereits in den 20er-Jahren Pläne für ein Naherholungsgebiet, über ein Sportstadion mit Schwimmbad dachte man 1945 nach, gar eine Expressstrasse (1966) war mal ein Thema. Verwirklicht wurde indes keines der Projekte, das Areal blieb seither in Privatbesitz.

Der Tröckneturm wurde 1828, in der Blütezeit der St.Galler Textilindustrie, errichtet. Er diente dazu, frisch gefärbte Textilien zu trocknen. Heute wird die historische Baute für Veranstaltungen wie Firmenanlässe oder Hochzeitsessen genutzt. Für die breite Öffentlichkeit ist der Zutritt aber verwehrt, nur im Rahmen organisierter Führungen ist der Turm zugänglich.

