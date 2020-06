Heli-Fans kommen Mitte Juni auf ihre Kosten: An mehreren Tagen fliegt ein Superpuma parallele Bahnen in rund 90 Metern Höhe ab – um die Radioaktivität in der Luft (Aeroradiometrie) schnell und grossräumig zu messen, wie der Bund mitteilt.

Am 17. Juni findet ein solcher Suchflug über der Stadt St.Gallen statt, an diesem Tag werden auch die östliche und westliche Küste des Zürichsees abgeflogen.