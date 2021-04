Gemäss den Verantwortlichen der Bergbahnen Flumserberg (BBF) führten mehrere Gründe zum eingetretenen Besucherrückgang von rund 25 Prozent gegenüber den Vorjahren. Viele Gäste zeigten sich infolge der Pandemie zurückhaltender und blieben deshalb teilweise fern. «Auch fehlte es an Gemütlichkeit, da zusätzlich zu den geschlossenen Restaurants auch die Terrassen geschlossen bleiben mussten», teilen die Bergbahnen Flumserberg mit.

Gruppen, Schulen, Firmen und Vereine fehlten fast vollständig. «Schmerzhaft war vor allem die behördlich verordnete Schliessung der St.Galler Skigebiete vom 22. bis 30. Dezember.» Die Weihnachts- und Neujahrswoche ist für den Winterbetrieb der Bergbahnen in der Schweiz jeweils die wichtigste Zeit, in welcher bis zu 30 Prozent des gesamten Winterumsatzes erzielt wird.

Empfindliche Einbussen beim Gesamtgeschäft

Die BBF erarbeiten in einem Geschäftsjahr ohne Corona einen Gesamtumsatz von rund 30 Millionen Franken. Allein den finanziellen Ausfall für die neun geschlossenen Tage beträgt 2,65 Millionen Franken. Markante Einbussen resultieren vor allem auch aus der geschlossenen Gastronomie mit Take Away ohne Terrassen sowie den während der Hauptzeit geschlossenen Sportgeschäften. Die BBF erwirtschaftet in normalen Wintern mit ihren sechs Restaurants rund 30 Prozent und mit den vier Sportgeschäften rund 10 Prozent des Gesamtumsatzes.

Sommersaisonstart an Pfingsten

Nun legen die Flumserberge ihre Hoffnungen auf die Sommersaison, diese startet über das verlängerte Pfingstwochenende mit einem Teilbetrieb der Bahnen und plant Attraktionen, wie der Kletterturm oder den Bikertrail, zu öffnen. Je nach Schneeschmelze werde das Angebot angepasst. Ab Samstag, 12. Juni, sind alle Sommeranlagen täglich bis zum Sonntag, 24. Oktober in Betrieb.

(red.)